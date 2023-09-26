屏東明揚國際科技股份有限公司22日發生爆炸火警，造成多人傷亡，還有4名英勇消防員不幸殉職。屏東縣府調查發現，廠區存放有機過氧化物3000公斤，超過管制量30倍。對此，高雄針對轄區工業區及產業園區內有存放第五類有機過氧化物及近3年發生意外事故30家工廠，啟動聯合稽查。

針對明揚爆炸火警，屏東縣府調查發現3大違法事實，廠區內有機過氧化物共3000公斤，超過管制量30倍；甚至工廠的管理權人未提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，也未指派專人至現場協助救災。

發生該憾事後，高雄市政府消防局、經發局、環保局及產業園區管理局等單位，從明日起針對工業區及產業園區內存放第五類有機過氧化物及近3年發生意外事故的30家工廠，啟動聯合稽查。

此次稽查的重點，除要求工廠重視具易爆特性的過氧化物管理及資訊的掌握外，也就工廠消防安全設備、存放公共危險物品場所的硬體設施、毒性化學物質等實施檢查，並指導員工強化火災應變、通報及疏散能力，落實保安監督制度，提升廠商自我防災意識，若是查有違法事項，就會當場開出舉發單。

高市消防局說，高風險化工廠應有更高防災意識，精進安全文化並落實自主檢查；企業防災更應該重視減災預防管理，從企業盤點風險並將化學品分門別類、主動申報，降低災害風險。如不慎發生事故，應立即通報、並主動提供災害應變資訊及啟動區域聯防機制，以利消防機關搶救應變，降低人命財產損失及環境汙染，善盡企業社會責任。