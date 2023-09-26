屏東明揚國際高爾夫球工廠日前發生嚴重爆炸事故，造成多名消防員殉職，屏東縣消防局長許美雪更因在第一時間稱消防員射水後爆炸，遭外界質疑專業度。對此，國民黨台北市立委參選人羅智強起底了一起許美雪「查水表」的往事，直呼她能榮升局長，就是因為曾立下大功。

許美雪相關爭議近期備受各界關注，除了「射水後爆炸」說，她更被揭發，過去多是擔任行政職務。此外，中山大學政治所榮譽教授廖達琪指出，許美雪是中央警大公共安全系畢業，跟消防專業一點關係都沒有，她的碩博士論文雖跟消防有一點關係，但那是在行政方面的，主題分別為「縣市政府消防局組織文化與組織效能關係之研究，以高高屏三縣市為例」、「台灣核三廠核子事故民眾疏散撤離之體制設計」。

羅智強指出，2020年時任行政院長的蘇貞昌接受蔣萬安質詢時，說信功肉品「很支持萊豬」，結果當晚就被後者發聲明打臉，信功董事長更強調，反對萊豬進口，不可能贊同去買萊豬作為信功的原料，因此得罪了蘇。

羅智強提到，在信功發聲明的隔天，屏東縣政府就接獲民眾檢舉，稱信功的消防安檢、勞動條件不合規定，消防局安檢人員也「剛好」就在信功肉品附近，便前往該公司，雙方約定好下午過去安檢。當時許美雪列出了信功肉品的多項缺失，要求它在1個月內改善。

羅智強痛批，老農民向屏東縣環保局檢舉地溝油5次無效，到台中報案才成功，而信功豬肉卻是早上被檢舉，下午就安檢，「現在大家知道，為什麼屏東的消防局長不需要消防專業，只需要綠色專業了嗎？」