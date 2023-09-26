美國海洋研究團隊「海洋探勘信託」（Ocean Exploration Trust）日前在北太平洋深海探索時，意外發現一隻罕見章魚，牠的外表白白胖胖，利用2個大大的鰭游泳前進，宛如迪士尼卡通中的小飛象一樣。探測船清楚拍下牠的身影，影片曝光4天，已吸引至少10萬網友觀看，對深海的奧秘驚嘆不已。

據「自然世界新聞」網站（Nature World News）報導，深海研究船「鸚鵡螺號」（EV Nautilus）當時位於夏威夷帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區（Papahānaumokuākea marine national monument），該海域深約2665公尺。遙控潛水艇進行深海研究時，這隻像大象一樣的章魚突然出現，可愛卻又神秘的模樣恰好被攝影機拍下。

小飛象章魚生活在深海，被稱為世界上最可愛的章魚。

非營利海洋組織Oceana指出，「小飛象」（Dumbo）章魚並非單一物種，指的是整個深海傘章魚（deep-sea umbrella octopuses），至少有15種，生活在深達4000公尺以下，是目前已知生存環境最深的章魚。

小飛象章魚運用手臂控制方向，拍動耳狀鰭來讓自己前進。牠們主要以無脊椎動物為食物，天敵包括鮪魚、鯊魚和海豚；因為喜歡在深海活動，並未受到人類威脅。

此外，小飛象章魚為了提高繁殖率，還發展出一種特殊行為，雌章魚總是隨身帶著不同發育階段的卵子，並在交配後能夠長時間儲存精子，以便在適合的環境下，把精子轉移到卵子上。牠們通常會在海底岩石或其他堅硬表面上產卵。