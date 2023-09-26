隨著科技的進步，不少過去一些難解的懸案，都在科技技術的加持下紛紛偵破。近期中國遼寧省就宣布偵破27年前一起女子碎屍案，不僅確定了被害人的身分，同時也逮捕到兇嫌。

根據《新浪新聞》報導指出，中國遼寧省阜新市曾於1996年4月21日發生一起女子碎屍案，當時有民眾指稱在阜新市太平區高德東山某地發現了不明屍塊，之後又在同年5月12日於阜新市海州區某地又發現一顆女性頭顱，經法醫檢驗，確認兩具屍塊為同一被害人。但當時礙於技術限制，無法確定被害人身分，因此調查一直停滯不前。

但也有賴於當時對現場的詳細勘查，今年3月，阜新市警方再度重啟調查，在透過科學技術的加持下，確定了碎屍案被害人就是1996年失蹤的付姓女子，同時也鎖定了2名男性嫌疑人。

在確定被害人之後，當地警方隨即成立專案小組，開始進行調查。付女的親姊向警方表示，付女生前有一位宋姓男友，兩人關係密切。警方調查後也發現，宋男涉有重嫌，同時也排除了另外一名王姓嫌疑人。

之後，8月28日，警方成功逮捕宋姓男子，宋男一開始沉默消極應對，抗拒審訊。最後在警察的審訊攻勢下，宋男如實供述了自己的罪行。宋男表示，案發當天，付女前來自己經營的飯店，結果兩人因為感情因素發生爭執，宋男為了擺脫付女，便在爭鬥中途手掐死付女，之後便將付女屍體肢解，將屍塊拋於多地。最後，宋男被依殺人罪移送法辦。