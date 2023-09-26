警方前往麻將棋牌管查緝。（警方提供）

現場查扣賭資16萬餘元及其他相關證物。（警方提供）

新北市新莊警分局24日破獲用棋牌社掩護的麻將賭場，共逮捕連同48歲林姓負責人在內31人、查扣賭資16萬餘元，全案依賭博罪嫌移送地檢署送辦。新莊警方今年至今，已破獲28個職業賭場，共移送208人。

警方日前接獲情資，指新莊建安街某麻將棋牌館掛羊頭賣狗肉，以合法掩護非法賭博，警方隨即成立專案小組蒐證，並向新北地方法院聲請搜索票，24日凌晨0時許前往查緝，果然查獲相關證物，當場逮補負責人林男、員工林姓男子、李姓女子以及賭客28人。

警方在場查扣賭資16萬7858元、抽頭金3萬6690元、籌碼40萬4000元、監視器鏡頭8顆、電腦1台、麻將16副、麻將桌9台、棋牌館計分卡1批、撲克牌2副、帳冊1批、手機2支，其中麻將桌還需動要拖吊車協助搬運。

警方訊後全案依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。新莊警方統計，截至今年9月為止，轄內共破獲28件職業賭場、逮補208人，警方呼籲，賭博行為害人害己，應培養正當休閒娛樂，切勿以身試法。若有違法情事，警方將嚴加究辦。