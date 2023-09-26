高雄市警察局副局長葉超頒贈感謝狀，表彰企業主伍榮生（右一）大力支持地方警政工作。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

高雄市警察局副局長葉超頒贈感謝狀，表彰企業主林明圭（右二）大力支持地方警政工作。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

高雄市仁武區近年來人口數迅速成長，警方受理案件數增加，在地企業主華進玻璃塑膠公司董事長林明圭及華建營造有限公司董事長伍榮生，考量警用車輛是警察打擊犯罪及維護交通的利器，各慷慨捐贈1部百萬TOYOTA RAV4予仁武分局作為巡邏車。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

高雄市仁武區近年來人口數迅速成長，警方受理案件數增加，在地企業主華進玻璃塑膠公司董事長林明圭及華建營造有限公司董事長伍榮生，考量警用車輛是警察打擊犯罪及維護交通的利器，各慷慨捐贈1部百萬TOYOTA RAV4予仁武分局作為巡邏車，以實際行動來支持警方。

捐贈典禮昨日在仁武分局舉行，由於董事長林明圭、伍榮生2人平日熱心公益，發現第一線員警非常辛苦，所以分別熱心擔任轄區澄觀派出所警友站的站長、副站長，為第一線員警提供實質協助，2人捐贈百萬警車，副局長葉超鴻特別頒贈感謝狀，表彰企業大力支持地方警政工作的善行義舉。

伍榮生表示，仁武分局在仁武產業園區帶動之下，近年來人口數快速成長，民眾對於治安交通的要求愈來愈高，公司長期支持警察維護社會治安及交通安全，期能拋磚引玉，讓企業及社會各界共同做公益，取之於社會，用之於社會的精神投入公益。

葉超鴻表示，仁武分局所轄包括仁武、大社、鳥松、大樹等4個行政區，今年迄今分局整體治安數據較去年呈現發生數減少、破獲率增加趨勢。

此外，近十年來仁武區人口數迅速增加，目前已有9萬6000餘人，警察受理案件數相對增加，尤其人口數幾乎都增加在澄觀派出所轄區，感謝仁武分局同仁齊心守護治安及交通工作，亦感謝民間企業與警友，熱心公益捐贈新車，提升警察執勤效能，增進治安維護能量。

仁武分局長張泰賓表示，警力有限、民力無窮，感謝華進玻璃塑膠公司及華建營造有限公司董事長以具體行動回饋社會，全體同仁將竭盡全力維護轄區治安、交通及為民服務等工作，回饋市民對警政的支持。