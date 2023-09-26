桃市設置首座智慧垃圾桶，強大功能減少環境髒亂。(呂筱蟬攝)

桃園市環保局在遊客聚集熱門景點大溪老街，設置桃園首座「iTrash智慧垃圾桶」，透過感測器及結合物聯網，具備壓縮、除臭、冷藏等功能，垃圾不但不再有異味，當達到8分滿時，還會自動通知人員前往處理，減少垃圾滿溢造成環境髒亂，今年將觀察試辦效益，預計全市明年再新增10座智慧垃圾桶。

桃園市長張善政26日主持智慧垃圾桶啟用儀式，他說，這座智慧垃圾箱民眾不必等候垃圾車，可隨時插上悠遊卡就可丟垃圾，垃圾丟進會壓縮，廚餘則有冷藏功能，尤其大溪假日遊客人潮多，清潔隊來不及收取垃圾，為避免垃圾堆在馬路爆量，將垃圾丟進智慧垃圾箱，垃圾達8成滿時還會自動通知人員處理，「用新科技來解決垃圾問題」。

環保局長陳世偉指出，智慧垃圾桶具有壓縮減積、冷藏防臭、滿溢偵測、自動通報、免費WiFi及資收回饋等6大功能，全市布設規畫，將在人潮聚集且有電力供應處設置大型智慧垃圾桶，在人潮密度較低且無電力供應處，則設置電池式的小型智慧垃圾桶。除大溪老街外，今年也在平鎮新勢公園設置1座大型智慧垃圾桶，目前是以市府向業者租賃方式辦理。

他說，電池式小型智慧垃圾桶今年規畫設置80組，明年增設83組，期盼透過智慧物聯網，即時掌握公共垃圾桶的剩餘容量，並隨時通報清理維持市容。另外，民眾只要透過APP就能查詢到智慧垃圾桶位置，使用悠遊卡可享現金回饋服務，每10個寶特瓶或8個鐵鋁罐可獲得1元回饋，資收物可累計每次回收數量，自動計量加值到悠遊卡中，該功能可記錄個人每周丟多少及回收多少垃圾、製造多少碳排放，藉由APP的數據呈現，提醒每個人從日常生活中做到垃圾減量。