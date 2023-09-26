華為打破美國晶片限制，在大陸市場發表新手機Mate 60系列，在當地市場造成轟動，雍海表示，華為在大陸的銷售數據已經接近蘋果，兩者都是大陸市場持續成長的高階產品。至於台灣消費者最好奇的一點，即Mate 60系列是否會有登台機會，他則強調，「會爭取」。
雍海談到，華為近年調整在台策略，繼服務維修中心全數歇業後，品牌體驗店也全數收攤。華為在全台品牌體驗店在2019年最高曾一度達13家規模，客戶服務維修中心則有3家，而截至今年，已有3年未在台灣推出手機新品，僅引進旗下智慧終端產品銷售。
華為今(26)日在台灣舉辦新品發表會，針對甫才在大陸市場推出的最新手機Mate 60系列是否會有登台機會，華為在台總代理訊崴科技總經理雍海指出，若產能足夠，會爭取來台。
華為打破美國晶片限制，在大陸市場發表新手機Mate 60系列，在當地市場造成轟動，雍海表示，華為在大陸的銷售數據已經接近蘋果，兩者都是大陸市場持續成長的高階產品。至於台灣消費者最好奇的一點，即Mate 60系列是否會有登台機會，他則強調，「會爭取」。
雍海談到，華為近年調整在台策略，繼服務維修中心全數歇業後，品牌體驗店也全數收攤。華為在全台品牌體驗店在2019年最高曾一度達13家規模，客戶服務維修中心則有3家，而截至今年，已有3年未在台灣推出手機新品，僅引進旗下智慧終端產品銷售。
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