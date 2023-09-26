YT網路投票，許多網友認為警方辦案看顏色。（翻攝畫面）

農業粉專「Lin bay 好油」林姓版主與立委王鴻薇，近來都在網路上收到恐嚇訊息，檢警介入偵辦後，目前查到網路發文的位置來自境外，正透過管道積極調閱相關資料追查，但有YouTuber在頻道進行投票調查，網友多數覺得「因為批評民進黨，根本沒在辦」，甚至質疑：「查IP是要查多久？」對此刑事局強調，涉外案件不比國內，需要時間，絕無看顏色辦案或延誤。

頻頻揭發農業部關於進口蛋爭議的農業粉專版主「Lin bay 好油」及立法委員王鴻薇的臉書，遭不詳犯嫌恐嚇危害人身安全，警方查出，「Lin bay 好油」案犯嫌臉書IP註冊位置設於墨西哥，登記電話屬薩爾瓦多；另王鴻薇遭犯嫌2次留言恐嚇之臉書註冊及登入IP紀錄，則分別位於美國、馬來西亞及越南。

刑事局長周幼偉日前指出，目前由刑事局國際科尋求國際司法互助管道及透過國際刑警組織發文請求墨西哥、薩爾瓦多警方協助，並通知駐美西、馬來西亞及越南警察聯絡官積極追查中。

儘管警方強調依法嚴辦，追查到底，絕不寬貸，並加強相關人士的周遭維安，但國民黨與許多網友都質疑偵辦速度太慢。

YouTube頻道《Arden 生活家》25日就在頻道社群，對於「王鴻薇今年七月被恐嚇，七月立案，直到24日才公佈查到境外IP是哪個國家，你覺得刑事警察局辦案速度慢的原因是什麼？」進行投票調查，截至25日晚間23時止，已有1萬人參與投票。

結果有6％的網友認為「已經積極追查，但能力有限查不到」、3％網友認為「偵辦積極，進度正常」、有高達76％的網友認為「因為批評民進黨，根本沒在辦」、13％的網友認為「人民死活，不是政府施政重點」、有1％的網友認為「其它」。

甚至網友質疑，「要查IP是多難？」、「如果被恐嚇的是總統就不是這樣的進度」、「一個國家的網路技術能力這麼差，查個境外IP需要這麼久的日子，數位部是在混吃等死嗎？」、「如果換成是執政黨的被威脅，一定沒多久就查到了。」

對此，刑事局國際科李泱輯回應指出，本案發文IP顯示在境外，國際化的資料調閱，效率流程都受當地政府法律的保護，跨境調閱要經過不同國家的法律程序，有些依相關共打協議、情資交換等管道，有些則需司法互助，被請求國都需個案審核流程。這些流程時間都不比國內流程快速，刑事局已在最快速度洽詢各項管道進行跨境合作，絕無網友所說延誤情事。

另網友質疑刑事局是否有不嚴守中立，挑選案件偵辦。李泱輯表示，民主國家的警察機關，嚴守中立以及遵守相關法令規定進行案件偵查，已是不變的價值，對於不必要的質疑，有必要跟國人說明立場。

警政署也強調，我國是民主法治國家，言論自由是普世價值，人人均應珍惜及捍衛，對於網路言論倘未有違法情形，警察機關均予以尊重，惟留言、訊息內容如已涉及公眾、人身安全恐嚇，引起大眾及個人恐慌，警察機關即依法嚴辦，追查到底，絕不寬貸。