洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒今（26日）出席客家電視台新實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊》發布記者會。洪都拉斯因許傑輝捲入#MeToo被控性騷擾，接演《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中的「一哥」角色，他今受訪表示戲快要拍完，《婆婆》獨特的韻味都還保有。

洪都拉斯表示不知道許傑輝的近況，「後來怎樣我不知道欸，就惜福吧 我們把自己工作做好，鞠躬盡瘁」。他表示，雖然他與許傑輝表演風格不同，但因為導演給他很多空間發揮，加上故事本身就充滿趣味，所以這次一定也會讓觀眾從頭笑到尾。