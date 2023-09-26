與中國寧德時代啟動合作計畫僅僅7個月後，福特汽車（Ford）今天表示，將停止在美國北部密西根州的大型電池廠興建計畫。

福特的公關向法新社證實停工消息之際，福特與斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）和通用汽車（General Motors）這3大汽車廠正面臨大規模罷工。

福特發言人堅稱，這座耗資35億美元的電池廠停工，與正在進行的罷工無關，而是與工廠未來的經濟可行性有關。

發言人表示：「我們將暫停馬歇爾（Marshall）建廠 計畫的施工並限制建設支出，直到我們有能力、有競爭力地營運該工廠為止。」

「我們尚未就那裡的投資計畫做出任何最終決定。」

今年2月，福特宣布在密西根州馬歇爾興建工廠的計畫，目的是讓電池產品更多樣化，擺脫目前僅使用鎳鈷錳（nickel-cobalt-manganese, NCM）電池的局面。

由於原材料稀缺，鎳鈷錳電池生產成本很高。

福特當時表示會與中國寧德時代公司合作，自2026年起，在馬歇爾工廠生產磷酸鐵鋰電池。

當時一些共和黨議員以將與中國公司合作為由，反對興建這座工廠。