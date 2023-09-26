登革熱風險仍在，疾管署公布，國內本土登革熱確診者破萬例了！上周共新增2017例登革熱本土病例，並新增11例重症病例，其中10例本土及1例境外移入；死亡新增3例。全國超過半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高，疾管署提醒中秋連假、雙十連假接連來，會增加傳播風險，出門一定要留意防蚊。

疾病管制署今公布上周新增3例本土登革熱死亡個案，年齡介於60多歲至80多歲，均為女性，2人具有潛在疾病，於發病後1至10日內因病情惡化不幸過世。

疾管署統計，國內上周新增2017例登革熱本土病例，確診人數最多縣市為台南市(1855例)、高雄市(82例)、雲林縣(27例)。

另外，另新增11例重症病例，其中10例本土及1例境外移入；死亡病例新增3例。國內上周新增本土病例數與前一周持平，須持續觀察，疫情傳播風險仍高。

疾管署統計，今(2023)年截至9月25日累計1萬496例本土病例，今年累計本土重症病例56例，累計死亡病例15例。

確診個案分布，台南市9463例、雲林縣418例、高雄市397例、屏東縣61例、嘉義縣37例、桃園市23例、台中市21例、新北市19例、台北市15例、新竹市13例、南投縣9例、嘉義市7例、新竹縣及彰化縣各5例、苗栗縣2例、基隆市1例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高。

疾管署表示，確診個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)。登革熱仍是流行期，且接下來有中秋連假、雙十連假，人潮南北流動，可能會帶動傳播風險上升，因此呼籲一定要注意防蚊措施。

疾管署副署長曾淑惠表示，本周登革熱已見趨緩，但下周是最關鍵的一周，因為中秋連假許多家庭會外出旅遊，人流南北移動會增加傳播風險，因此呼籲一定要做好防護，避免蚊蟲叮咬，並清除孳生源落實容器減量原則。

曾淑惠表示，根據中央氣象署資料，今年的6、7、8月是過去幾年來最熱的夏天，近期南部會高溫多雨，且中央氣象署也預測11、12月會比往年暖和，導致環境利於病媒蚊滋生，這對於防疫較為不利。