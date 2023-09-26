今早出動空拍機及多名人力在機車停放處擴大搜索，最後在嘉縣與高雄市交界的那瑪夏區托亞奇伊瀑布下方河床發現男子，但人已溺斃。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民眾發現死者機車停放多時無人理而報案。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今早出動空拍機及多名人力在機車停放處擴大搜索，最後在嘉縣與高雄市交界的那瑪夏區托亞奇伊瀑布下方河床發現男子，但人已溺斃。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今凌晨1點接獲警方轉報，指台南23歲陳姓男子騎重機出遊卻失聯2天，加上有好心路人在嘉義縣大埔鄉129線發現男子重機，通報大埔消防分隊前往協尋，今凌晨未發現男子身影，一早8點出動空拍機及多名人力在機車停放處擴大搜索，最後在嘉縣與高雄市交界的那瑪夏區托亞奇伊瀑布下方河床發現男子，但人已溺斃，疑似失足落水死亡，全案交由警方後續調查、處理。

大埔分隊表示，死者陳男平日有空就會獨自騎重機外出踩點，再拍照分享給家人，疑似周末外出後就失去聯絡，家人打手機也不通，決定向台南市警方報案，恰巧有民眾路過嘉129線，發現死者紅色重機停放多時，卻不見主人覺得可疑，又向嘉義縣警方報案，兩地警方將訊息連結走來，推斷男子是在大埔鄉失蹤，才通報縣消協尋。

今凌晨1點多，大埔分隊派遣大浦41、42及91車，3車5人前往協助，發現該處是一條不顯眼的碎石路，可通往水域，但當時在重機附近沒找到人，只發現死者外套和包包，今早擴大搜索，才在瀑布水域河床發現陳男已明顯OHCA，家屬拒絕送醫，現場交由員警後續處理。