黃正音在劇中飾演LH媒體代表琴羅熙，「一秒變臉」飆狗血演技。（翻攝自MyVideo）

嚴基俊挑戰全新反派，飾演神秘人物馬修李。（MyVideo提供）

李準（左）飾演背負不少罪名、闖禍不斷的黑幫危險男子閔道赫。（MyVideo提供）

韓劇《7人的逃脫》是由《皇后的品格》、《Penthouse上流戰爭》系列的導演朱東民與「狗血劇教母」編劇金順玉再度合作打造，由嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲等人主演，劇情以一個少女的失蹤事件展開，七個人之間的謊言和慾望交織其中。最新一集劇情，編劇再度下猛藥，鄭拉爾飾演的女高中生方茶美被栽贓亂倫養父、在學校產子，一怒之下召開直播要說出真相，沒想到她竟在直播中遭到槍擊中彈，事發後方茶美又離奇消失，留下懸而未解的謎團等待揭曉。上週收視再衝新高，韓國全國收視率開出7.7％亮眼成績。

《7人的逃脫》誇張劇情不只如此，黃正音飾演的LH媒體代表琴羅熙，為爭奪公公擁有的巨額財產，與申恩慶飾演的婦產科醫生、同時也是公公的情人車主蘭聯手，一起將公公從高橋上推下去，讓李德華飾演的富豪公公才演四集就領便當身亡。黃正音劇中角色陰險狠毒，為達到個人目的六親不認，親生女兒鄭拉爾因破壞她爭產計畫，讓她氣到花錢買兇阻止女兒，甚至冷血說「殺了她也沒關係」，劇情顛覆三觀。黃正音「一秒變臉」演技更是受到網友討論，上一秒還笑臉迎人、下一秒就翻臉露出冷酷刻薄神情，還隨時都能潑婦上身，破口大罵、甩人巴掌都是基本動作。

以《Penthouse上流戰爭》裡渣男朱丹泰一角深植人心的嚴基俊，再次與編導合作，這次飾演神秘人物馬修李，在目前播出的4集裡都還未露正臉現身，令觀眾相當好奇。嚴基俊先前受訪時表示，他在接到該劇邀約時，第一時間就爽快答應演出，並大讚該劇是「以前前所未見，以後也未必看得到的有趣電視劇」，唯一擔心的地方，就是怕角色和「朱丹泰」重疊，他也因此下了不少功夫揣摩，「為了和先前角色做區隔，花了許多心思在語調和語速上。」

李準在劇中飾演背負不少罪名、闖禍不斷的黑幫危險男子閔道赫，有許多逃亡、打鬥的動作戲碼，他在受訪時透露，為了飾演好該角，特別減重8公斤，讓身材更精壯，也先去了武打教室練習俐落身手，但他坦言，「我很認真的練習了，不過難過的是，我以爲我把身體維持在很好的狀態，但拍動作戲時還是受傷了，在跳躍時傷到了膝蓋，這點很遺憾。」他也強調，目前受傷狀況都已痊癒，是很健康的狀態。《7人的逃脫》每週五、六在MyVideo、愛奇藝國際版、HamiVideo、LINE TV同步跟播。