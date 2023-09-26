高雄小港區1名男子日前夜間行走在馬路中央，警方上前關心時赫然發現他是身背8條毒品通緝案的張姓男子，張男一開始還想假報他人身分，但眼見說謊沒用，最後乾脆「不演了」，警方還在身上查獲2包毒品與玻璃吸食器，全案詢後依法移送並歸案。

51歲的張姓男子24日晚間10點多，獨自行走在小港區平和六路的中間雙黃線，兩眼空洞無神、精神恍惚，被警方攔查，張嫌一開始假裝配合警方盤查，還謊報別人身卻，但卻背不出身分證字號及出生年月日，且眼神閃爍，引起警方懷疑，還一度帶警方到住家樓下請鄰居證明他住這裡。

但警方早已認出張男身分，請他到派出所調查，張男見大勢已去，現場直呼不演了，全盤供出真實身分，並在他身上查獲海洛因與安非他命各1包、玻璃吸食器2組，一查發現他身揹8條毒品危害防制條例通緝，違反毒品危害防制條例移送法辦。

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