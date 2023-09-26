一場拳擊格鬥賽於去年1月在高雄左營登場，但卻上演參加的林姓男選手被擊倒，傷重不治。死者的家屬控告這家娛樂公司的邱姓與莊姓合夥人、場地所有人陳姓男子，以及選手白男過失致死，且林男參與拳賽並沒有戴頭盔，但4人都否認有過失致死的犯行。橋頭地檢署審理後認為，證據不足，因此對邱姓等4人諭知不起訴。（本報資料照片）

一場拳擊格鬥賽於去年1月在高雄左營登場，但卻上演參加的林姓男選手被擊倒，傷重不治。死者的家屬控告這家娛樂公司的邱姓與莊姓合夥人、場地所有人陳姓男子，以及選手白男過失致死，且參與拳賽並沒有戴頭盔，但4人都否認有過失致死的犯行。橋頭地檢署審理後認為，證據不足，因此對邱姓等4人諭知不起訴。

被告邱男指出，這場拳賽是透過網路臉書等號召選手報名，屬於業餘拳擊賽，通知選手佩戴護具中沒有頭盔，但其餘的護齒、手綁帶、護當、拳套等都有配戴，現場也有3名醫護人員。被害人林男參賽前也簽署了包含健康調查的免責聲明書。

被告莊男則辯稱，白姓選手在賽程中沒有違規攻擊林男的後腦及腰部以下。被告陳男也指出，他所經營的是合格場館。2016 年里約奧運後，國際總會就取消高中以上男子組佩戴頭盔的規定，此為民間體育競賽活動，林男遭對方擊中是臀部跌落在地，非腦部，與硬體設備無關。

白姓選手則指出，他是基於興趣而參賽，他與林男比賽的前2回林男未倒下，第3回林男雖有倒地，但他也舉起雙手表示可繼續比賽。但卻在第3回比賽時間結束時，林男就在場內趴下，白聲稱自己全程均未違規。

當天的盧姓裁判也指出：「當天雙方打到第3回合末，當時林男的臉部正面中了一拳左刺拳後跌坐，我便上前將兩人分開並讀秒，讀秒到第5秒左右，第3回合結束，我就繼續跟林男確認他的意識狀況，以及解釋讀秒原因給林男了解，解釋完後，林男向我表示他要打，我準備去看另一邊選手時，林男便跪倒，我就立即喊停比賽，並叫EMT上台救護」等語。

檢方經過調查，認為邱男與莊男等人都有依規定辦理拳賽，被害人林男的死亡與邱男等人的行為並無因果關係，證據尚嫌不足，因此諭知邱男等4人不起訴。