台股今天在電子、金融和傳產類股齊跌下，指數開低走低，終場下跌176.16點，收在16276.07點，失守16300點關卡，創5月24日以來收盤新低。

台股加權指數收在16276.07點，下跌176.16點，跌幅約1.07%，成交值新台幣2343.72億元。

信驊今天股價大漲120元，收在2710元，超越世芯-KY，重登台股股王，世芯-KY以2600元落居台股股后。台積電收在519元，創5月17日以來收盤新低，今天下跌6元，市值縮水1555億元，影響大盤指數約49點。

其餘高價股紛紛走跌，譜瑞-KY跌破1000元大關，收在995元，台股剩「九千金」，為信驊、世芯-KY、大立光、力旺、旭隼、緯穎、創意、祥碩和材料-KY；電子類股指數下挫1.21%。

金融類股指數下跌0.76%，傳統產業股也普遍下跌，塑膠、生技、汽車及觀光類股指數下挫逾1%，電纜類股在接單利多激勵下，類股指數逆勢收漲，表現相對強勢。

明揚屏東廠22日發生爆炸意外，造成重大死傷。明揚今天持續跳空跌停至68.3元，吞下第2根跌停；母公司明安以跌停62.1元開出，隨著買盤湧入，明安爆量打開跌停，終場以平盤69元作收。

法人表示，外資不斷賣超是影響台股近期走勢疲弱的主因，外資未來動向將持續牽動台股走向，是重要觀察指標。