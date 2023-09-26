屏東縣政府掌握明揚三項嚴重違法事實，才造成這起重大工安意外，其中包括明揚廠內存放公共危險物品超過管制數量，且超標30倍，對此，明揚董座劉安晧表示，這部分他不太清楚。

屏縣府表示，明揚屬於丁類中度危險場所，依申請規定只能儲存100公斤過氧化物，但依據事證顯示，廠內竟儲存3000公斤，超過管制量30倍，加上依規定儲存倉庫應為獨立建築物，但廠區1樓是倉庫、2樓是作業空間，明顯違反規定。

針對縣府指出超過30倍的化學存量，劉安晧表示，這部分容許他事後了解，內容、數量與品項，包括100公斤也不清楚是什麼；至於遭到縣府重罰，他也是看到媒體後才知道公司遭裁罰，一定虛心接受，事後會去了解是什麼品項與數量超標。

針對作業現場漫布粉塵，加上走道堆放物品，劉安晧坦言，確實沒有做好，感到非常抱歉，由於訂單來得太快，但改善速度不夠，才會有這樣的缺失發生，「東西確實有比較多一點」。

待經濟部確定解除停工令時，會立刻改善相關內容，之後才會真正恢復生產。