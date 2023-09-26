金曲歌王吳青峰日前在上海音樂節中因不慎感冒，導致聲音狀況不佳，昨(25日)晚在臉書發千字長文，親吐感冒而失聲的過程，除了跟期待他演出的粉絲致歉之外，也告知所有人身體已經無恙，不需要太過為他擔心。

吳青峰推測會生病的原因，應該是搭太早班機沒什麼睡，加上等彩排時在沙發上睡著，結果冷到醒過來，才導致自己感冒，演出結束回到台北就醫檢查，診斷出是支氣管炎，不過他表示目前正在康復中，不需要太過為他擔心，強調感冒就是偶爾會從天而降的狀況，不要做出「行程太滿導致太累」的聯想，畢竟以現在的年紀和心態，絕對不會讓自己太累。

不過話鋒一轉，吳青峰表示近來觀看許多演出時，台下總是充滿「手機海」，導致觀看表演的心情被打斷，讓他不禁感概：「對於台上美好的音樂感到有點可惜」，接著指出自己或蘇打綠演出時，都會強制規定不能拍照錄影，更指出就算演出者不介意，即便花錢買票進場，也不代表有權利拍攝，畢竟都是侵權行為，此外，他表示看到台下滿滿手機，就會觸發社恐，最後不忘向所有人喊話：「如果可以的話，我希望你們好好享受眼前的演出，讓我們的眼睛交流不要隔著螢幕」。

吳青峰表示對於許多邀約都加以婉拒，唯獨還是鍾愛音樂節，因為可以唱歌給所有人聽，倘若演出時台下還是舉起手機狂拍和錄影，甚至是直播演出過程，恐怕會讓他連參加音樂節都有些卻步，希望所有人都能用珍惜對方與尊重對方的心來相處。