林唯均(右)擊敗地主強敵左菊，成功晉級四強，確保獎牌入袋。(鄭任南攝)

昨晚參加跆拳道混合團體賽的中華女將林唯均，今天在53公斤量級首戰輕鬆擊敗黎巴嫩選手，下午的8強賽遭遇地主大陸選手左菊，林唯均第一回合逆轉勝，第二回合士氣大振，最終2比0擊敗強敵，成功晉級四強。

林唯均人高腿長，但卻在第一回合連續被對手踢中3次頭部，教練成功提出申訴，林唯均士氣大振，多次中端攻擊得手，14比12逆轉勝。

次回，林唯均發揮身材優勢，中端加上端兩次攻擊得手5比2領先，隨後雙方激烈纏鬥，林唯均最終18比9擊敗強敵左菊，成功晉級4強，確保一面獎牌。