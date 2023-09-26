受害者謝姓男子4月於新竹市城隍廟口一家知名小吃店「阿富魯肉飯」用餐後，一時不慎將錢包遺留該處，半小時返回後尋找未果，於是前往派出所報案。警方經調閱監視器畫面得悉，原來是在滷肉飯店打工的一對情侶趁機摸走客人錢財。新竹地院經審理，依共同侵佔離本人持有物罪，最終判處倆人3千元罰金，易服勞役3日。

回顧案發當下，一名25歲呂姓女子於今年3月中旬凌晨時整理餐桌，發現客人謝男包包放在餐椅上忘記拿走，隨後竟將包包放入店內黑色大垃圾袋，再經由男友吳姓男子拿至店旁城隍廟西轅門內的走道，並將包包內現金2萬1163元佔為己有。

事後直至謝男報警處理，經由員警調閱監視器方才得悉呂女、吳男見財起意，拿走了謝男的包包。另，呂女和吳男事後將現金歸還受害者謝男，而呂女也於4月中旬離職，本案東窗事發後，與男友吳男也各分道揚鑣。

新竹地院經審理，審酌呂女、吳男二人發現受害者謝男不慎落下錢包於店內後，竟未曾想將財物轉交警方處理，卻反倒佔為己有，實屬不該。法官認為，呂女、吳男二人此舉顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，審酌2人已於警詢中坦承犯行，且將現金歸還受害者，最終依共同侵佔離本人持有物罪，各判處3千元罰金，易服勞役3日。