「百年對話」聯合特展，展出復刻的峇里島神話中的「巴龍」神獸，教育部次長林明裕（右3）及國資圖館長馬湘萍（右1）在開幕儀式以香花致意。（陳淑芬攝）

「百年對話」聯合特展，展出印尼藝術家複刻的峇里島神話中的「巴龍」神獸。（陳淑芬攝）

國資圖「百年對話」聯合特展26日開幕，展出南亞文化藏品及藏書，教育部次長林明裕、台博館副館長黃秀等人與會。（陳淑芬攝）

國資圖建館「百年對話」聯合特展26日開幕，展出南亞文化藏品及藏書，最受矚目的是印尼藝術家在台複刻的峇里島神話中的「巴龍」與「蘭達」神獸，將展至明年3月。教育部次長林明裕與會表示，台灣新住民上百萬人因婚姻、工作在台結緣，台灣是民主多元共融的地方，透過文化多樣性及平權的認同感都可立足。

國立公共資訊圖書館、台灣博物館及台博館文教基金會共同主辦的「百年對話：跨國移動者與台博館藏的相遇」，26日在國資圖開幕，以國資圖的東南亞語言文化藏書與台博館的東南亞文化藏品搭配展出，將展至2014年3月7日，林明裕、台博館副館長黃秀與印尼駐台辦事處代表等人與會。

國資圖館長馬湘萍表示，建館百年系列慶祝活動從4月間推出，在久遠前東南亞與台灣文化相連，新住民因婚姻、工作來台，在文化及生活層面已經融為新文化，「巴龍」神獸在印尼峇里島神話代表「善良」與「美好」，以書作為紐帶，結合「閱讀」與「展覽」，串起各文化的認同、認識及尊重。

「百年對話」展品包括克力士匕首、泰國食器、菲律賓國服、孔雀羽冠虎面獅、甘美朗樂器模型及生活器具等，時間跨越百年「其中最受矚目的是印尼峇里島藝術家馬爹返回家鄉購置材料在台複刻一組「巴龍」與「蘭達」，分別代表「善」與「惡」，「巴龍」更是人類的守護神。

國資圖創立於1923年，歷經台中州立圖書館、台灣省立圖書館及陀立台中圖書館，在2012年啟用新總館，並在2013年1月1日更名為「國立公共資訊圖書館」，今年為建館100年。