大陸女CEO葉海洋白手起家創立化妝品品牌，而她在29歲時赴美砸50萬人民幣（約NT$224萬台幣）買下5國混血精子生女，接著2021年她赴俄羅斯再進行試管嬰兒，剩下二胎女兒Hatti，如今她再度赴美備孕，讓不少網友推測是要給給女兒們添弟弟。

葉海洋在生下兩個女兒後，就曾預告自己可能生三胎計劃；而日前她在社群上分享一段影片，片中她與母親正在美國洛杉磯進行一連串的檢查，她解釋，會在美國是因為一個「重要任務」，雖然未直接表明目的，但由於她第一胎也是在美國進行試管嬰兒，因此許多人推測她已是備孕狀態。

葉海洋在美國進行一連串檢查。（圖／翻攝自葉海洋微博）

不過，她未婚生小孩的爭議至今未平息，網友常酸「孩子沒爸好可憐」對此，她曾霸氣回應「我沒有打擾到社會上其他人，關上門來過我們自己的日子，我作為一個女性，我在努力地去做到，盡可能給她父親的愛，給她母親的愛，我在努力地去生活。這，也叫做自私嗎？」

此外，她也認為「婚姻的目的不是繁衍後代或者上保險，婚姻是愛情的衍生品，而愛情卻可遇不可求，理性面對生活，拆解家庭本質，生娃這件事不應該一定建立在婚姻基礎上」。