上周國外社群媒體上瘋傳一支2022年愛爾蘭一場活動的頒獎片段，一排體操少女站上台領獎時，工作人員唯獨跳過當中唯一的非裔女孩、不為她頒獎，影片中可見小女孩從原先開心地咧開嘴準備接受獎牌，到被忽視後神情愈來愈困惑，不斷張望工作人員，甚至有些手足無措，畫面令人心碎。影片至今已有超過5000萬人次觀看，主辦活動的愛爾蘭體操協會挨轟種族歧視後也發布聲明道歉。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、英國《衛報》（The Guardian）報導，22日社群平台X上開始瘋傳一支非裔體操選手被單獨略過頒獎的影片，事發在2022年3月都柏林的一場賽事上，一排體操女童選手站上台，接受評審頒獎，影片中女評審一一將獎章掛在每一位女童的脖子上，唯獨輪到一名非裔小女孩時，女評審直接略過了她，頒給下一名女童。這名女童也是台上唯一的非裔選手。

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ — Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023

畫面中可見，小女孩原本咧開嘴巴、燦笑著期待接受頒獎，被跳過後她持續望著女評審為其他女孩頒獎，臉上的神情從期待變為困惑，到最後甚至有些手足無措，開始東張西望。這期間一旁的攝影師、教練等人都沒有上前介入。

這支影片至今吸引超過5000萬人次觀看，大批網友撻伐非裔女孩受到的對待，甚至連美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）都發文表示影片讓她「心碎」，痛批「任何運動都不該存在種族歧視」，拜爾絲說已私下拍影片支持這名女孩。

🩷 when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video 🩷



there is no room for racism in any sport or at all !!!! — Simone Biles (@Simone_Biles) September 23, 2023

愛爾蘭體操協會（Gymnastics Ireland）原先稱，影片中頒獎的評審是「無心之過」，坦承女童家長去年就已提出申訴，指控女童遭到種族歧視，不過《愛爾蘭獨立報》（Irish Independent）24日指出，女童的母親抱怨協會未公開道歉，將進一步向瑞士體操倫理基金會（Gymnastics Ethics Foundation）申訴。

愛爾蘭體操協會遂於25日發布聲明公開致歉，「我們要明確強調，譴責任何形式的種族歧視」。