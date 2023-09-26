中華跆拳道好手徐晧祐在杭州亞運男子63公斤級止步8強。（中華奧會提供）

跆拳道好手徐晧祐今天在男子63公斤級8強賽，與3屆世錦賽銀牌的泰國杜丁當（Banlung Tubtimdang）戰到決勝回合、以1比2惜敗，無緣站上頒獎台，賽後情緒低落說：「真的就是差一點......」但對於生涯首次亞運仍獲得寶貴經驗，「如果還有機會，希望還可以再拼下一次亞運。」

第1回合徐晧祐以7比13落敗，他解釋，剛下場主要是在試探對手，但在試探過程中被對手掌握到節奏、被拿到主動優勢，「雖然第1回合輸掉，就拚2、3回合，第2回合我拉開後就換我掌握到主動優勢。」

關鍵的第3回合，最多落後到7分的徐晧祐不輕易放棄，在剩最後8秒追到2分差，但最後反撲失利，止步8強，生涯首次亞運就此告一段落。「（第3回合）體力還可以，是可以再拚，沒有踢到自己不行了，還想奮鬥到最後一刻，但還是差一點。」

雖然沒能繼續在籤表中挺進，徐晧祐仍認為這次亞運體驗獲得的經驗十分寶貴，「也不知道會不會有下一次，因為亞運4年一次，4年內會發生很多事情，自己也無法預測，希望如果有機會，會想拚下一次，可惜這次沒有把握到機會。」