白冰冰因為有太多的體悟，寫了閩南語歌曲〈體會〉，由她作詞、蔡宜汝作曲，這首歌也成了今年很流行的夯曲，男女老少都在唱，唱的人也都真情流露，想必每個人的人生過程都有不同的體會吧。

她表示萬萬沒想到這首歌紅到校園裡去了，還以AI重新製作MV，「感謝中原大學的相助，將這一首膾炙人口的好歌，由陳議尚導演以現代科技AI重新製作了MV，當看到影像的剎那，我真的熱淚盈眶，重回少女時代，坐火車從鄉下到台北奮鬥的整個歷程，好像往日重現，令我不勝唏噓」，而這也算是台灣影音傳媒文化史重大里程碑。

白冰冰為了感謝中原大學相關科系師生們的鼎力相助，特別將作品捐贈給中原大學圖書館館藏，25日於中原大學兩嘉廳舉辦捐贈典禮。熱情粉絲擠滿現場，還有許多三代同堂一起參加的粉絲，原來是老一代希望加強學歷跟專業，所以特別來用功來報名，白冰冰感動的說：「老一輩的都喊著矮冬瓜的口號，讓我很感動，年紀都很大了，沒想到都還記得我成名的代表；中輩的爸媽喊著『阿娜達』，沒想到新生代也都認識我，我笑著問說你們這年輕人怎麼會知道我呢？結果大家都說是因為聽到我唱〈First Love〉」，表示可以擁有老中青粉絲，這一生已經覺得滿足。

白冰冰鼓勵年輕人，不管什麼都要勇於嘗試要勇敢不要怕失敗，「如果我當年沒有勇敢的話，我這麼小個子，一定會被站在一起的藝人淹沒，怎麼可能會有現在的我？所以你們還有大好的將來，只要用勇敢嘗試就不會怕失敗，你可以從失敗中學習成長，如果你連失敗都怕的話，那你就不會有成長的機會」。