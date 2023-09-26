台版柬埔寨案主嫌「藍道」杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑被控私刑拘禁致死等罪，檢察官依國民法官法程序起訴，上次開庭時辯護人聲請改以一般程序，檢方提出，提示證據時間需要8560分，士林地院合議庭考量若行國民法官法，其中6名正取、4名備位法官需調查審認之爭點繁雜，牽涉相當之專業知識，檢辯調查證據數量眾多，非經長久時日顯難完成審判，裁定不行國民參與審判。

裁定書指出，杜承哲涉犯遺棄屍體罪，相較於薛等3人，涉犯洗錢、加重詐欺、私刑拘禁、非法使人施用毒品、強盜罪多出3個罪名，杜涉犯705個罪名、薛等3人涉犯702罪，被害人則高達328人，計算國民法官評議2811個罪名，若每天評議100個罪名，至少也要1個月，非耗費相當時間，顯難以審理終結，更難使國民法官清楚瞭解各犯罪事實。

另外，光是提示證據時間，檢察官估算最少需要8560分鐘，若以每天6小時開庭、休息2小時計算，需要24天日，每位國民法官每天3000元酬勞計算，正取、備位共10人需要花費72萬多元，若加入評議期間，支付給國民法官費用將超過百萬，

裁定指出，國民法官依國民法官法之規定參與刑事審判程序之前提，應達到「目視耳聞，即知其意」的程度，但過多之事實、證據或被告與被害人，均將使國民法官不易聚焦爭點而做出正確與公正的判斷。反而無法達成增進國民對於司法之瞭解及信賴、反映國民法律感情之國民法官法規範目的。

合議庭認為，檢察官、被告4人與辯護人，均反對將非應行國民參與審判之罪分離審判，且表示有案情繁雜、牽涉專業知識之情況，裁定不行國民參與審判。

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