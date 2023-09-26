新北市勞工局成立三重銀髮據點、婦女及中高齡者職場續航中心，提供中高齡者就業媒合及諮詢服務。（新北市勞工局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市政府統計今年到8月底，65歲以上市民已有71.1萬人，為促進中高齡長者就業，新北市勞工局今（26）成立「三重銀髮據點及續航中心」，方便溪北地區民眾就近求職，勞工局設定目標，未來4年促進至少5000名銀髮族就業，中高齡者勞動參與率再提高3％。

新北市副市長朱惕之表示，再過1、2年，每5位就有1位是65歲以上銀髮族，速度驚人。在少子化、高齡化趨勢下，提升中高齡者及高齡者的勞動參與率，補足就業市場人力短缺，一直是市府持續努力推動的方向。

勞工局長陳瑞嘉表示，溪南、溪北地區雙核心服務據點完成以後，目標未來4年中高齡者勞動參與率可再提升3％，並促進至少5000名以上銀髮者再就業，呼籲企業應該給中高齡更多機會。根據主計總處統計，65歲以上高齡者勞動參與率6.4％、失業率0.7％。

勞工局表示，新服務據點打造「求職到在職」的職涯好厝邊，「三重銀髮人才服務據點」提供55歲以上待業或已退休銀髮者就業媒合、就業諮詢、職場適應及體驗課程等多元求職服務，支持銀髮者持續活耀職場，「安可」人生下半場也結合「婦女及中高齡者職場續航中心」，提供民眾職涯諮詢及職場關懷。

三重銀髮據點及續航中心今開幕，勞動部勞發署北分署秘書溫雅蓮、三重區公所主秘陳坤宏、市總工會理事長黃文祥、職總理事長游麗玉、產總理事長洪清福、各業總理事長王清雲等人皆到場與會，新北議員王威元、黃桂蘭、李倩萍、李翁月娥、彭佳芸、李余典、曾煥嘉都派代表送祝福。