作家李昂搭北捷因年輕人不讓博愛座，憤而在臉書上PO圖文公審，引發軒然大波，空服員瑄瑄分享，「博愛座之亂」也曾在飛機上上演，某次飛日本東京，經濟艙有一位70多歲的老太太一直鬧說，前面的商務艙有空位，為何她不能換過去？還指責空服員不懂得敬老尊賢，讓她超級傻眼。

空服員瑄瑄今在IG上發限時動態分享，博愛座之亂也在飛機上上演，某次在飛東京的班機上值勤，一名70多歲的老婦人在經濟艙鬧，說她看到前面的商務艙有空位，「我一個老太太不能坐嗎？」最後還拍了她的肩膀說「敬老尊賢有聽過嗎？」

瑄瑄表示，她當時聽到老太太的話以後，真的很傻眼，很想跟對方說敬老尊賢她有聽過，但她也聽過為老不尊、倚老賣老，也很想跟老太太講「說話可以，麻煩不要觸碰到空服員的身體。」

根據航空公司規定，搭飛機要換艙等，基本都要額外加錢，只有經濟艙發生超賣情況，才會免費幫部分經濟艙乘客升級到商務艙。