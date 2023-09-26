大陸廣東惠州一名熱愛潛水的女子為了追求更深入的體驗，因此在身上綁鉛球，沉入海底，沒想到因為海底壓力過大，氧氣機又電量耗盡，因此讓她差點喪命，所幸被同伴救起後，立即送醫。

綜合陸媒報導，來自廣東惠州一位30歲出頭的羅姓女子，日前和朋友出海潛水，下水2次她覺得不過癮，因此第3次下水時決定在腰間綁一顆鉛球。怎料，下水後才發現氧氣機早已沒電，鉛球又拆不下來，導致她緊張萬分，最後沉入海底。

幸好同伴看見羅女身上的警示燈亮起，意識到她身處危險，立刻跳入海中將她救起，據報導，當時羅女的心跳已停4分鐘，友人立刻實施心肺復甦，但因為溺水時間過長，因此送醫後仍陷入昏迷，但在1個月後羅女奇蹟般地甦醒，連醫生都覺得驚訝。

根據廣東三九腦科醫院神經內二科主任鍾水生表示，羅女在送醫時已陷入深度昏迷，血氧僅剩65％，他說明一般人要維持在90％以上腦細胞才能正常運轉，「這種缺氧狀態如果超過4到6分鐘，就是一個不可逆的腦細胞的壞死」，在呼吸器及高壓氧的治療下，羅女已經恢復意識，這可說是醫學奇蹟，超過大多數預期。