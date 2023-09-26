明星檯面上的形象，有時和私底下差很大，讓人跌破眼鏡。藝人阿本（翁瑞迪）就分享，有一名超大咖女星，其實相當邋遢，不洗頭也不卸妝，身上飄出一股怪味，而且脾氣還非常差，讓大家難以置信。

阿本在節目《11點熱吵店》透露，該名女星很紅，在網路上也很有名氣，形象一直很甜美，感覺走出來身上帶有花香，開始合作拍戲後，卻發現似乎有落差，以為對方講話是溫柔的路線，怎料本人是大姐性格。

明星檯面上的形象，有時和私底下差很大，讓人跌破眼鏡。藝人阿本（翁瑞迪）就分享，有一名超大咖女星，其實相當邋遢，不洗頭也不卸妝，身上飄出一股怪味，而且脾氣還非常差，讓大家難以置信。

阿本在節目《11點熱吵店》透露，該名女星很紅，在網路上也很有名氣，形象一直很甜美，感覺走出來身上帶有花香，開始合作拍戲後，卻發現似乎有落差，以為對方講話是溫柔的路線，怎料本人是大姐性格。

阿本指出，該名女星來的時候脾氣都不太好，因為沒洗頭，要把頭髮梳開來會卡到，對方就會一直發出「嘖」的聲音，就連經紀人也不敢講。有次他鼓起勇氣婉轉提醒，「妳真的頭髮噴很多膠，像我也是，可能噴很多膠頭皮會過敏，我覺得妳跟我一樣要多洗，髮質才會變好」。

殊不知，該名女星反而指責阿本一頓：「真的，我覺得你應該多洗頭，因為有一次我看到你頭皮油油的，我覺得很噁」，更自信表示自己的頭是不會臭的，很常沒洗頭也沒關係，從此他就不敢再講。