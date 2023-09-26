廟方致贈象徵好采頭的菜頭、肉粽等祝侯高票當選。（吳建輝攝）

國民黨總統參選人侯友宜今展開彰化行，與地方產業、農友座談，下午行程到北斗鎮東螺天后宮參拜，廟方致贈象徵好采頭的菜頭、肉粽等祝侯高票當選，侯致詞時說，台灣什麼都缺，但目前最欠缺的就是一個清廉的政府，他說媽祖慈悲，用慈悲的力量祝福大家，讓大家團結，讓台灣更好。

每年的農曆8月12日，北斗鎮東螺開基祖廟天后宮都會在東螺溪附近舉辦「東螺水醮祈安普度法會」，以祈求水況平安，保護沿岸居民。下午侯友宜在立委謝衣鳯、北斗鎮長顏宏霖等人的陪同下到場參加開香儀式，獲得民眾熱烈歡迎。

侯致詞時說，台灣什麼都缺，但目前最欠缺的就是一個清廉的政府。（吳建輝攝）

侯友宜表示，東螺開基祖廟天后宮媽祖神威顯現，照顧彰化這塊土地所有的人，他提到台灣近年面對挑戰很多，包括世界也是像烏俄戰爭，不僅外面有問題，「裡面」的問題也很多，近年台灣要什麼缺什麼，相信不用說大家都明白。

侯友宜提到，台灣什麼都缺，但目前最欠缺的也是最重要的，就是一個清廉的政府，他說媽祖慈悲，用慈悲的力量祝福大家，讓大家團結，讓台灣更好，他這次參選總統，是想為國家、為人民做點事情，希望大家與他一起向前行。

侯友宜還說，他在拜拜時跟媽祖說，希望能夠兩岸和平，讓台灣上空可以飛來更多的客機過來，不要戰機，讓台灣找到好的時機，讓大家都能夠賺大錢，過上好日子，祈求媽祖保佑，讓所有人平安，他會盡最大的心力來服務鄉親。

立委謝衣鳯懇請大家支持侯友宜，也拜託大家再次相挺謝衣鳯。（吳建輝攝）

侯友宜彰化行從一早9點就開始，上午接連幾個行程到下午，侯友宜臉上始終笑容高掛，在拜廟休息時間時，還與一旁婆婆媽媽閒話家常，與鄉親搏感情，傍晚侯友宜將繼續到訪大村慈雲寺、花壇順達窯業體驗製磚過程，最後到彰化市阿夷社區重大建設發展座談

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