HUAWEI WATCH Ultimate Design是表圈鑲嵌18K金的智慧手表。（陳信翰攝）

華為HUAWEI今（26）日在台舉行秋季新品大賞，發表智慧手表和耳機等穿戴裝置新品，不過大家還是突破美國晶片限制的Mate60手機。雖然台灣沒有販售，但仍是記者會上媒體追問焦點，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示要看原廠全球佈局，「我們也在焦急的等待。」

雖然一直強調手機並非今天的重點，但他仍在媒體的要求下，拿出台灣未上市Mate X5被問到使用心得，雍海帶著笑容說：「當然對產品很自豪，做了很多節能優化。」對於HUAWEI Mate60和Apple的iPhone在大陸搶食手機市場，雍海謙虛表示，每一個品牌都致力於把更好的產品帶給消費者，他說Apple是個受尊敬的友商，激勵華為的設計研發，他認為是良性競爭。

HUAWEI的發表會上穿戴裝置，最受矚目的就是表圈鑲嵌18K金的HUAWEI WATCH Ultimate Design，除了奈米陶瓷鑲嵌6段18K金、藍寶石玻璃鏡面，並配備金色旋轉表冠，三層網狀鏈條表帶和可調節的蝴蝶扣，為這次新品的最頂級商品，售價8萬8888元，9月26日起開始預購，10月13日開賣。

WATCH GT 4結合時尚外觀，搭載100＋運動模式及活力三環2.0，共7個模式，售價1萬990元。9月26日起開始預購，10月13日開賣。這也是雍海最看好的商品。另外，其他穿戴裝置也強調健康功能，透過偵測心跳、血氧、睡眠、壓力等數據，協助用戶管理健康。

耳機也是這次穿戴裝置的重點，HUAWEI FreeBuds Pro 3搭配充電盒最長續航力長達33小時，具智慧動態降噪3.0，售價6490元；入門款的FreeBuds SE2更是擁有40小時的續航，售價1490元。

除了穿戴裝置，新品也有多款平板和路由器，包括HUAWEI 11.5吋的MatePad平板，重量僅有499公克，7700mAh的電池，3：2的顯示比例號稱能降低閱讀疲勞。另外，HUAWEI 4G CPE 5s、HUAWEI 4G Mobile Wi-Fi 3等，預計10月底起陸續上市。

雍海表示疫情前後消費市場有了明顯的轉變，疫情期間筆電需求大增，解封後品牌減少筆電的生產，另一點是線上購物的習慣持續延伸，第3點是換機時間拉長為2至3年，高端商品是刺激消費的利器，市場呈現M型化已是趨勢，他看好HUAWEI WATCH Ultimate Design能吸引頂級客的眼光。