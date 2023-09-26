花蓮市「新農兵橋」通車祈福典禮。（王志偉攝）

花蓮市農兵橋耗時3年完工今天通車。（王志偉攝）

花蓮市農兵橋橫跨花蓮市美崙溪，連接美崙與十六股等地。（王志偉攝）

花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，因橋齡老舊列危橋，嘉邑行善團募資4500萬元，於2020年封路改建，碰上疫情影響與震災，且缺工、原物料飆漲，工程延宕3年，引起市民高度關切。市公所要求加快工程後，「新農兵橋」今終完工通車；嘉邑行善團理事長徐文志說，因東部路程疏運以及人力等因素，都讓營建成本增加，但行善團募集各界愛心，仍一一克服，未來將持續造福鄉親。

花蓮市農兵橋因年久失，2018年0206地震被列為危橋，改建工程由嘉邑行善團捐建，2020年7月封閉拆除，是行善團募編號第558座橋梁，也是行善團在花蓮資助興建第4座橋樑。總工程經費4500萬元，新橋梁從6.5公尺拓寬為10公尺、橋長80公尺；縣府則另補助1300萬元施作引道等工程，串聯堤頂自行車步道，提供交通與休閒道路。

新農兵橋為橫跨花蓮市與美崙地區的交通要道，重建工程進度備受關注，動工3年來，進度呈現落後情況，市長魏嘉彥上任後多次前往關切，並表達儘快完工通車的的期待。今天等到通車，前任市長魏嘉賢、縣府秘書長饒忠與地方各界到場祈福通車，魏嘉彥致詞笑稱：「今天（通車）是我上任9個月心情最放鬆的一刻」！他向市民說聲抱歉，也感謝縣府、嘉邑行善團以及各界愛心完成「新農兵橋」。

理事長徐文志說，農兵橋採用比一般標準還要強的設計，使用預力梁預力混凝土作業，河底也進行橋墩基樁工程，很多原物料都是從西部運送過來，運費高、時間長，中間還經過疫情，造成缺工、缺料問題，還有善款都是透過一百、一百的募款而來，原本預算經費壓在4000萬內，後來增加到4500多萬，連橋下兩岸的護堤、河流整治等都幫忙做好。行善團不間斷在花蓮行善，不久前捐出瀝青鋪路，行善團募集各界愛心，會持續造福鄉親。

農兵橋橫跨花蓮市美崙溪，連接美崙與十六股等地；清朝時期漢人先民開發奇萊地區，拓墾於十六股附近，農民自行防衛外來攻擊，農兵一體，因而命名。