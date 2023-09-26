哪個堺雅人讓你印象深刻？

2023年話題日劇《VIVANT》你看了嗎？日本於9月17日播出大結局，收視率創下19.6%佳績，暫居年度冠軍，日本媒體以「不可思議的成績」盛讚。身為主角的堺雅人更是備受矚目，許多人也開始討論起他出道至今的經典作品。

除了最新的《VIVANT》外，實力派演員堺雅人的許多戲劇、電影作品都讓人印象深刻，像是在日劇迷心目中十分經典的《王牌大律師》、《半澤直樹》，以及大河劇《篤姬》、《新選組！》等等。在堺雅人的眾多作品中，你最喜歡哪一部呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統》，調查出了網路討論度最高的堺雅人10大人氣作品，一起來看看吧！

NO. 10 《南極料理人》（2009年）

飾演角色：西村淳

《南極料理人》改編自廚師西村淳的暢銷書《面白南極料理人》，在2009年被拍成電影，並找來堺雅人主演。故事講述西村淳在南極越冬隊擔任廚師的真實經驗，特殊的職人視角讓人印象深刻。在這部電影中，堺雅人以各種療癒的美食，溫暖了許多人的心。

遙遠的極地、對家人的思念、撫慰人心的味道，所有的一切都發生在這個白茫茫的世界盡頭，慢節奏的輕鬆劇情，也帶大家看見了堺雅人的另一種風貌，「堺雅人飾演的廚師親切溫暖」、「很喜歡這樣的他」、「就是衝著主角堺雅人去看的」、「很平淡但停不下來就看完了，淡淡的回味」、「極推薦」。

NO. 9 《大奧》系列（2012年）

飾演角色：右衛門佐（電影）、萬里小路有功（電視劇）

《大奧》系列影劇改編自吉永史的同名漫畫原著，以江戶幕府時期的「大奧」為故事背景，將歷史上的男女性別地位顛倒，特殊的角度引發話題，因此被拍攝成真人版影劇。堺雅人在電影《大奧～永遠～》（右衛門佐．綱吉篇）中飾演右衛門佐一角，後續的電視劇《大奧～誕生～》（有光．家光篇）則為萬里小路有功。

出演兩部《大奧》系列作品的堺雅人，在當中的表現備受矚目，精湛的演技完美呈現出身處大奧之人的無奈與掙扎，電影版中和菅野美穗飾演的女主角的互動，以及後續在現實中的相戀，更成為一段佳話，「他和他老婆的定情作（大奧）很好看」。

NO. 8 《奧黛麗》（2000年）

飾演角色：杉本英記

《奧黛麗》是堺雅人非常早期的作品，當年26歲的他自大學退學後，第一次出演由NHK在全國放送的戲劇，也是這部作品讓他的演員之路開始得到父母的認可，對堺雅人而言意義非凡，可以說《奧黛麗》是其演藝事業的萌芽之作。

《奧黛麗》講述一名生在昭和時代的電影演員佐佐木美月（岡本綾 飾）的半生紀錄。在當中堺雅人飾演電影公司的助理導演杉本英記，歷經一連串坎坷艱辛的過程後成為了電影公司的董事長。外貌英俊的他雖然擁有一票粉絲，但卻一心一意暗戀美月，是一個帶有禁欲色彩的角色，「杉本英記給人他才是『真正的美月支持者』的感覺」。

NO. 7 《新選組！》系列（2004年／2006年）

飾演角色：山南敬助

《新選組！》是讓許多人第一次注意到堺雅人這個演員的作品，可以說是他初次嶄露頭角的代表作。以日本江戶幕戶末年知名的武裝集團「新選組」為故事主軸，這部NHK大河劇找來許多年輕演員及舞臺劇演員出演，諸如香取慎吾、堺雅人、山本耕等人，而堺雅人也因此被大家所看見。

堺雅人在劇中飾演的山南敬助是一名堅守信念、滿懷忠義之情的武士，在浪人所組成的新選組中，從容而博學的他有著出眾的氣質，溫柔和剛毅並濟的特質讓人印象深刻，後續推出的特別篇也非常受歡迎，「我是因為《新選組！》而喜歡上堺雅人的」。

NO. 6 《篤姬》（2008年）

飾演角色：德川家定

《篤姬》可以說是堺雅人最經典的大河劇作品之一，也有許多人是因為這部劇開始成為堺雅人的粉絲。篤姬的丈夫「德川家定」一角，至今仍是不少人提到堺雅人後腦海中第一個浮現的角色，和《新選組！》並稱堺雅人兩大古裝代表作。

《篤姬》講述在動盪不安的江戶幕府時期，一名女性如何在權力鬥爭之下走出一條自己的路，成為足以左右政局的人物。在當中篤姬（宮崎葵 飾）和德川家定真誠的戀情，讓不少人為之動容，「不管是《新選組！》的山南敬助，還是《篤姬》的家定將軍，堺桑溫文儒雅的翩翩風采，總能讓人傾心陶醉。」

NO. 5 《真田丸》（2016年）

飾演角色：真田幸村（信繁）

被許多人認為非常適合古裝扮相的堺雅人，在NHK大河劇《真田丸》中飾演有著「日本第一武將」之稱的真田幸村（信繁），這個角色也讓他在有「日劇奧斯卡」之稱的「日劇學院賞」中，奪下第91屆的最佳男主角。

為了演好這個角色，堺雅人在接演前曾大量閲読歷史書籍，並實地走訪相關縣市以了解真田幸村這個角色，更為此花上大把時間練習使用「長槍」，為了角色所做的各種努力最最終也都開花結果，「雅人叔必看」、「堺雅人有那個殺氣啊」、「他的古裝扮相經典」、「已被帥暈」。

NO. 4 《騙不了人的男人》（2022年）

飾演角色：絹咲正

2022年的《騙不了人的男人》是堺雅人近年來讓人印象深刻的作品，在劇中他飾演一名誤入歧途，卻因為自身性格問題而無法騙人的「詐欺師」。原先為普通白領族的主角絹咲正（堺雅人 飾），因為在婚活派對上認識一名詐欺師淺香澪（門脇麥 飾），意外捲入一場犯罪計畫。

善良的咲正在陰錯陽差之下和澪開始了一場「10億的日圓詐騙計畫」，挑戰成為「史上最善良詐欺師」。該劇為堺雅人睽違兩年再度接下戲劇作品，充滿衝突與笑料的劇情吸引到不少觀眾，「終於又盼到他的日劇」。

NO. 3 《王牌大律師》系列（2012年／2013年／2014年）

飾演角色：古美門研介

說起堺雅人最經典的角色，許多人第一個想到的一定是《王牌大律師》的「古美門」。這部由堺雅人及「國民老婆」新垣結衣演主演的律政喜劇，不只是堺雅人的代表作，更是許多日劇迷心中的經典日劇，網路上時常會出現相關討論。

在劇中堺雅人演活了古美門律師這個角色，所塑造出的形象深植人心，幾乎成為他的代名詞，就連其他堺雅人出演作品的留言中都可以看到「古美門」3個字，在近期沸沸揚揚的博愛座議題中，古美門一番不能以表面判斷誰需要座位的言論，也重新找出來分享，「超喜歡古美門個性」、「真心希望這個世界上有古美門」。

NO. 2 《半澤直樹》系列（2013年／2020年）

飾演角色：半澤直樹

《半澤直樹》第一季於開播時在臺灣刮起一陣旋風，在當年可以說是「現象級」日劇，人人緊追著劇情進度，等著看由堺雅人飾演的小小銀行職員半澤直樹如何一步一步撂倒討人厭的「大和田常務」，出自其口中的經典臺詞「以牙還牙，加倍奉還」更是紅極一時。

堺雅人出色的演技賦予半澤直樹這個角色生命與靈魂，劇中的種種職場困境也讓人深有共鳴，2020年播出的《半澤直樹 2》和第一季雖然已經時隔7年之久，但仍然造成話題，創下收視佳績，「半澤跟古美門完全不同風格，給讚」、「這部真的神」、「堺雅人演什麼像什麼，堪稱日劇之王」。

NO. 1 《VIANT》（2023年）

飾演角色：乃木憂助

日前剛剛迎來大結局的《VIVANT》找來堺雅人、阿部寬、二宮和也等人出演，豪華的陣容再加上緊張刺激的諜報劇情，成功吸引住觀眾目光。在劇中堺雅人也首度挑戰一人分飾兩角，展現堅強的實力派演技，帶起該劇相關的話題討論，並且在大結局創下年度收視冠軍。

《VIVANT》找來許多一線大咖演員，並特地前往蒙古實際取景，在一開始公布選角時就造俞許多話題，後續精彩懸疑的劇情以及堺雅人出色的演技都讓這部日劇的討論度居高不下，「是一部高水準的劇集」、「很用心的日劇」、「堺雅人的演技讓人不寒而慄」、「劇情走向真的高潮迭起，每一集都有驚喜」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月21日至2023年09月20日，共3年。

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