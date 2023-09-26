邵雨薇這次演出強勢的新聞主播，有不為人知的一面。（CATCHPLAY提供）

CATCHPLAY原創自製懸疑驚悚電影《惡女》，由林美秀與邵雨薇聯手主演，首度合作的兩人，憑藉對對方作品的印象與敬業態度，彼此內心偷偷覺得「對方一定超難搞」，林美秀笑說：「因為她太漂亮了，我以為這麼漂亮的女孩子都很難搞，沒想到見面之後，她認真又專業的態度讓我信任又放心，和雨薇一起演戲非常有默契，她甚至能激出我這個角色的黑暗面！」

邵雨薇則分享：「第一次與美秀姊合作，以她在演藝圈的地位，我覺得私下一定非常嚴肅與嚴格，所以導演才找她演蛇蠍女，但其實不是，她非常溫柔，也很照顧劇組同仁，與她合作很開心。」

林美秀與邵雨薇這次一起在電影中化身惡女，除了隨著劇情而走的精湛肢體演技，因內心受到驟變衝擊的眼神轉換，更是讓人不寒而慄，林美秀說：「我在電影中飾演的秀蘭，是一位恐龍蛇蠍女，她最厲害的本事就是利用心理的依賴，讓每個男人都愛她，我覺得她心中最大的惡，就是操控男人的慾望。」

而邵雨薇則說：「我飾演的立美，是一位非常強勢的新聞主播，而她的強勢不只展現在工作上，甚至對父親、男朋友都有非常強烈的控制慾，這種慾望，就是她心中的惡。」一位是靠心理操控男人、一位是靠氣勢控制男人，兩位惡女將會如何操弄男人的心理與情慾？電影10月27日大銀幕揭曉。