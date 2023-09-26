宜蘭縣國立羅東高工師生在「第15屆全國學生盃氫能車競賽」中表現優異。（羅東高工提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

全國學生盃氫能車競賽登場，羅東高工奪冠、季軍表現優異。

宜蘭縣國立羅東高工師生參加「第15屆全國學生盃氫能車競賽」，以鋁合金及碳纖維打造而成，僅約29公斤重結構穩固、流線性的車體，奪得靜態展示的冠軍及動態項目的季軍；校長廖俊仁表示，儘管他們打造的是一輛競賽用車輛，但也體現了技術高中教育的卓越品質。

代表羅高參賽的S.A.W車隊，由汽車科簡驛勳、紀閔仁、沈頤、許子晉、吳柏勳，製圖科曾愷駒和機械科簡祐鴻等7名學生組成的，他們利用暑假期間與開學至今的課餘時間與假日，在實習工場裡成功打造一輛綠能車參加競賽。

學生們在製作過程中，包含從車骨架的設計和銲接組裝，轉向機構組裝，傳動馬達和驅動器的選擇，及最終純碳纖維外殼的製作，每一個步驟都充滿了挑戰；完成車輛後，他們通過不分晝夜的安全測試，於21日競賽當天將車輛送至東華大學的比賽場地。

首先在靜態展示中向評審展示他們的設計理念和製作過程，成功受到評審青睞而奪得第一名的佳績；隨後，經過安全檢查進行了45分鐘的實地行駛測試，在能源效率項目中獲得第三名的成績，實在是令人驚嘆的表現。

羅高指出，每一個細節看似簡單，卻是多年來師生們經驗累積的結果，有可能一個小螺絲的錯誤都可能讓他們失去競賽名次，更不用說冠軍了。此賽事是學生們第N次參加，競爭對手來自全國各大學和職業學校，能有如此的優異成績，要歸功於學生們的努力和吳進福、陳玉麟、張龍吟三位指導老師的精確指導。

廖俊仁表示，技術高中以實踐為教學核心，而汽車科可說是工業學校技術的巔峰體現；從車輛的電控、氫能電池的應用，到車身剛架、外部美觀和安全設計，都需要橫跨校內不同學科的核心能力，學生們不僅打造出一輛競賽用車輛，也落實綠色能源教育，期盼藉此賽事多鼓勵學生發揮創意與技術。