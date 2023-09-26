新竹縣政府20多年來投入百億，在竹北和竹東都市計畫區建置汙水下道，使用費隨自來水費徵收，明年元旦起全面開徵，9月下旬將寄發通知給55000餘下水道使用戶，自行確認用水水號與地址房屋，是否已完成接入汙水下水道。

工務處代理處長陳盈州指出，縣議會通過「新竹縣汙水下水道使用費徵收自治條例」，2024年1月1日起全面開徵汙水下水道使用費，第1年一般用戶使用1立方公尺即1度自來水，徵收4元汙水下水道使用費，2025年恢復為5元。

工務處已完成公告作業及用戶造冊，與水公司三區處簽訂委託代收契約，完成資料傳遞平台測試，為提升收費正確性及降低誤徵情事，9月下旬起寄發通知給下水道使用戶。

陳盈州說，新竹縣下水道建置在竹北市和竹東鎮都計畫區，用戶收到通知後可自行確認用水水號與地址房屋，是否已完成接入汙水下水道，社區大樓住戶可向管委會詢問。

如是透天房屋，可檢房屋前或後方鄰接公共排水溝處，是否有直徑15公分並標示「汙水」字樣的的白色或金屬製的孔蓋，若有尚未接入汙水下水道，卻收到通知的情形及相關問題，可撥打為民服務1999專線，或電（03）5518101分機2020~2636，縣府工務處下水道科更正或諮詢。

陳盈州指出，目前竹北和竹東接管約有55000餘戶，以家戶平均每月使用20度自來水計算，1年約增加近1千元汙水下水道使用費，預估縣庫增5400萬元，民眾若了解用自來水愈多，汙水下水道使用費也會隨著增加，也可達到節約用水的目的。縣長楊文科指示民政處協助，加強向民眾宣導。