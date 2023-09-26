中秋節不少人會烤肉應景，一名男子表示，公司要辦烤肉會要求同仁各帶一樣食材，問買什麼才不會出錯？多數人指吐司便宜又好買，但也有苦主說往年和朋友一起烤肉，7人有3人帶吐司，避免多數人都帶吐司，建議他可改買果醬，用來塗吐司。

原PO昨（25）日於PTT八卦板指出，公司要舉辦烤肉，規定每人要準備1樣食材，他怕帶到同事不喜歡吃或重複的食材，問烤肉帶什麼最不會出錯？

貼文引發一票網友留言，多數人點名吐司，「問就是吐司」、「吐司最便宜又最好買」、「吐司真的萬用，加香腸捲起來吃，超美味」、「當然是吐司！不會被嫌肉質爛，又能餵飽所有人」、「我都帶吐司，給你參考」。

但有不少人笑說，公司烤肉所有人都帶吐司，變成吐司吃到飽，建議原PO可改帶果醬、奶油等塗醬，「我很期待你們一整桌吐司的畫面」、「結果全部都帶土司」、「既然帶吐司的人可能很多，要逆向操作，帶果醬」、「以前烤肉7個有3個帶吐司」；其他人則說，「一箱啤酒」、「棉花糖」、「可樂」、「和牛和帝王蟹」、「認真回你，羊肉，記得帶罐孜然」。