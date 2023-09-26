陸航602旅王姓少校飛官與同營區陳姓女中士交往，期間王男多次偷拍陳女裸照、私密影片並上傳雲端。去年陳女在王男手機中發現自己被偷拍，氣炸報警處理。法官依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，共6罪，各處拘役30日至60日，應執行100日，得易科罰金。

據判決書指出，王男原為陸軍航空第602旅之少校飛行官（去年10月1日退伍），與同營區之陳姓女中士前為男女朋友。2018年7月21日至去年6月17日間，王男多次在台中、台東等地竊錄陳女裸露身體部位之影片及照片，並傳送至GOOGLE雲端硬碟內。去年6月24日晚間，陳女在龍翔營區之停車場旁查看王男手機，發現自己被偷拍，氣炸報警處理。警方於同年7月27日上午持搜索票，前往王男營區內寢室搜索，並扣得手機、筆電等證物。

王男到案後坦承有偷拍陳女，但辯稱某幾次對方都知情。

法官審酌王男竊錄陳女非公開活動及身體隱私部位，已侵害其隱私權，但無證據顯示有將竊錄影像散布或提供他人觀覽；考量其犯後坦認犯行之態度，但尚未能與陳女成立調解，兼衡其犯罪之動機、目的、手段及對陳女所生損害程度，暨其之教育智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，共6罪，各處拘役30日至60日，應執行100日，得易科罰金。

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