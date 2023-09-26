苗栗縣西湖鄉盛產文旦柚，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌為農民打開行銷通路，媒合今網智慧科技公司採購1萬5000斤西湖文旦柚。26日苗栗縣副縣長鄧桂菊到場感謝企業對在地農民的支持，並且推薦苗栗18鄉鎮市都有優質農產，在縣府、農會把關下品質有保證，期待能讓更多民眾認識、喜愛苗栗的農特產品。

今網智慧公司關懷小農，支持農業永續發展，透過苗栗縣長鍾東錦以及苗栗縣議會議長李文斌的牽線，公益採購1500箱總共1萬5000斤的文旦柚。

今網智慧公司永續長林明海表示，今網成立20多年來一直在關懷社會、支持在地小農，往年多採購花蓮、台北等地的農產，今年在縣長與議長的推薦下，以在地採購方式，選擇西湖鄉優質的文旦柚。

他分享，日前帶著同仁到苗栗果園體驗採柚子，更加認識文旦柚及農民栽種的辛勞以外，也感受到在地濃厚的人情味，藉由這次實際行動支持在地小農，同時達到節能減碳，也將讓更多人知道西湖的優質農產品。

西湖鄉農會總幹事頒發感謝狀，感謝今網智慧公司用行動助力小農，總幹事郭豐文表示，西湖文旦美味多汁，在農民用心的栽培以及農會嚴格把關下，品質優異穩定。

副縣長鄧桂菊表示，今網智慧公司以實際行動，關注支持在地文旦，同時落實企業的節能減碳，採購了1萬5000公斤的文旦並減碳0.8公噸，就近採購就不用透過運送造成非常多的碳足跡，幫助在地小農也對環境永續減少碳排盡份心力，希望在這場媒合之後，未來也能多多支持苗栗辛苦的農民，三節送禮鎖定苗栗就沒錯，誠意滿滿又能做個地球好公民。

議長李文斌機要秘書李文星表示，農民辛勞栽種只為提供民眾優質美味的蔬果，但除了各級單位努力推廣行銷以外，企業的支持相當重要，這次今網智慧公司採購1萬5000斤的文旦柚，力挺在地小農，而永續長也對苗栗其他特色產品感興趣，希望未來能持續支持在地農特產品。