新文化運動月將於10月1日登場，活動以「治警百年．獄光前行」為主題，紀念知識分子們爭取台灣人參政權益的過程，文化局表示，「獅子狩與獅子吼」特展完整呈現治警事件歷史脈絡，並透過AI技術將答辯文件模擬轉化為法庭場景，讓民眾有沉浸式觀展體驗，帶大家了解「治警事件」及台灣新文化運動的精神內涵。

1923年12月16日台灣總督府針對倡議台灣自治、設立議會的「台灣議會期成同盟會」成員，以「違反治安警察法」為由發動全島大逮捕，驚動島內社會，史稱「治警事件」，治警事件中被牽連逮捕者近百人，最後雖13人被判有罪，但卻觸發島民對事件的高度關注。

文化局表示，2023年新文化運動月以「治警事件．獄光前行」為主題，推出「獅子狩與獅子吼：治警事件百年紀念」特展，爬梳歷史文獻與圖像，透過AI演算上色營造法庭場景，讓民眾在沉浸式的觀展氛圍下，感受「治警事件」中眾人對於「違法與否」的辯論，呈現出當時知識分子的思想及選擇。

文化局也說，今年除了是治警事件百年，也是台灣民報創立百年，新文化運動月在10月7日及14日辦理4場「文化問．診」論壇，即以「打折的權利：從治警事件、台灣民報看殖民體制」為主題，邀專家學者帶領大眾深入探討殖民體制下的台灣人，如何運用現代化的思想與媒體工具，試圖為自己爭取公平的權益。

文化局表示，籌備近2年的「治警事件百年紀念創作藝術節」，也將在10月28、29日於大稻埕地區3處藝文空間上演，演出作品包括鐵支路邊創作體《大正十二年》、嚎哮排演《春風得意樓》、千流製作《外外外帝國跑廢》等，分別以法庭場景、酒樓小人物以及廢墟物件的方式切入說故事，以不同視角提供當代藝術家對治警事件的詮釋，為觀眾帶來多元認識歷史事件的管道。

文化局表示，2023年新文化運動月也與在地攜手串連，10月15日於永樂廣場舉辦《本島音樂會市集》，結合市集活動，在永樂廣場展現文化能量；10月21日及22日，在大稻埕文史專家莊永明故居舉辦2場「港町音樂會」，由紀露霞、金澎、許景淳、朱頭皮等歌手在古蹟中傳唱經典台灣歌謠，以音樂向大稻埕的百年文史致敬。