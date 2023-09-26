台北市長蔣萬安現正在韓國首都首爾訪問，並與首爾市長吳世勳簽署了青年事務合作備忘錄。對此，民進黨台北市立委參選人、市議員許淑華大讚，蔣萬安的首爾行是一次成功的出訪，既拉高了台北的國際視野，過程中也無失禮與失言，她建議，台北應該更大力推動與韓國城市的觀光旅遊合作，甚至促成更多的觀光合作備忘錄。

許淑華今（26）日在臉書發文表示，蔣萬安此行別具意義，因為台北未來能以此為基礎，讓更多台北年輕人走上國際舞台，更能借鑑首爾現正推行的各類青年創業、國際技術媒合就業、青年社會住宅等政策，讓台北成為更國際化也更照顧年輕人的國家首都。

許淑華建議，台北應該更大力推動與韓國城市的觀光旅遊合作，甚至促成更多的觀光合作備忘錄，因為推動觀光不只是深化國民間的友誼，最重要的，是為更多台北商家與市民們帶來觀光收益。

許淑華指出，根據觀光局統計，今年1月至8月的外國來台旅客人次排行，前3名分別是：香港68.9萬、日本49.3萬、韓國41.1萬，韓國人口達5100萬人，與台灣的飛行距離又僅有2小時，是極具成長潛力的國家，且許多韓星及年輕的韓國YouTuber，都不吝於分享他們對台灣旅遊的喜愛。

許淑華提到，她今年5月曾提醒北捷公司，應該增加更多不同的語言服務，而市府也願意從善如流，今年8月在15個車站新增韓語列車到站廣播服務，這樣的效率值得肯定。許淑華也保證，未來若擔任立委，會進一步推動更多台灣與國際的觀光交流活動，把人潮與錢潮帶回台北。