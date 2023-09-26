為促進永續消費及生產、提升資源使用效率及加值化處理廢棄資源，環境部資源循環署「手機回收循環月」活動將於今年10月1日起至10月31日上路，目標能回收超過8萬支手機，全年可減少1萬1200公噸二氧化碳當量的排放，約101座大安森林公園的吸碳量。

今(26)日資源循環署以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，今年除了延續去年特色點位加倍以外，再推出企業加碼、獎項加倍，更針對回收後資源循環再使用及物質利用再進化，鼓勵業者從設計到維修及中古機再利用等。

資源循環署長賴瀅瀅表示，今年8月22日資源循環署成立後，以「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」3大循環策略，以及「串聯上、中、下游產業暢通循環網絡」、「發展創新技術與制度」2大驅動支柱作為施政主軸，促進廢棄資源循環使用，延長產品使用壽命，減少原生物料使用，進而創造減碳效益。

根據循環署統計，過去環保署從2019年起舉辦「手機回收月」，該年當月回收舊手機約2.3萬支，逐年增加到去年當月回收7.2萬支，該年度整年手機回收成長至73萬支，今年目標回收循環月能回收超過8萬支手機，全年可減少1萬1200公噸二氧化碳當量排放，約101座大安森林公園的吸碳量，並可促進金、銀、鎢、鈷、銅等金屬循環使用，全年可創造3038萬元產值。

民眾好奇，回收舊手機與減少碳排之間的關係為何？賴瀅瀅表示，回收的舊手機中的金、銀、鎢、鈷、銅等金屬再製成其他物品，就能減少採礦獲得資源的頻率，因此換算下來可獲得上述的減碳效益。

賴瀅瀅指出，各項生產物品有生產者責任，許多物品因為缺乏市場誘因價值，所以會徵收回收費用，但手機裡的貴重金屬就已經有回收價值，因此目前沒有規劃相關補貼。

此外，環境部將手機回收率和維修率合併為「循環率」，2025年訂給手機品牌業者的目標為15％，目前正在和業者研議階段，一旦循環率法制化後，業者循環率若未達到目標將依「資源回收再利用法」第26條開罰3到15萬元罰鍰。