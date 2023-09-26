8月初，惠譽以債限危機為由，將美國長期外幣信用評級從「AAA」調降1級，至「AA+」，但給予「穩定」評級展望。當時惠譽表示，降評主要考量美國財政在未來3年可能惡化，以及債限僵局一再重演後，美國政府的債務負擔不減反增。

在惠譽之前，標普全球早在2011年就拔掉了美國的3A主權信評，現在全球三大信評公司只剩穆迪仍給予這個全球最大經濟體最高的評級。

如果美國國會無法在9月30日午夜本財政年度結束前化解預算談判僵局，導致聯邦機構在10月1日起的新財政年度面臨資金斷坎，那麼美國政府服務料將中斷，數十萬名聯邦政府人員只能放無薪假。

穆迪在聲明中表示，美國的財政政策制定不如其他3A評級國家穩健，若其政府再次關門將進一步證明這個弱點。

穆迪分析師William Foster向路透社表示，美國政府可能關門將再度印證一件事：在利率上揚加劇美國政府的債務壓力之際，華府的「政治兩極化」（political polarization）正在弱化其財政政策的制定。如果沒有有效的財政政策舉措來試圖緩解這些壓力，那麼其信用狀況就可能面臨越來越多的衝擊。如果這些壓力無法化解，就可能導致負面展望，甚至可能在某個時候導致降級。

眼下美國公債價格持續重挫並拖累其他債券市場下跌、美國政府可能即將關閉，以及聯準會可能再度升息並維持利率「升更高、高更久」的鷹派政策立場，分析師表示，此時美元將是最佳的避風港，除了這個全球儲備貨幣之外，投資人幾乎無處躲藏。

野村證券利率策略師Andrew Ticehurst表示，美元是一種高收益、高增長的避風天堂，這是一種難得且強大的組合。我們認為基於經濟增長的差異、利率上揚以及避險需求，美元將持續走強。

彭博美元現貨指數本月以來已經大漲1.8%，而其他的避險資產則大多帶來虧損，例如全球政府公債大跌，估將創下一年來最大單月跌幅。日圓和瑞士法郎均貶值逾2%。黃金價格也在下跌。比特幣勉強回穩，但本季仍然大跌14%。