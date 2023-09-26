香港資深演員李修賢，從1971年出道至今，曾以自導自演的電影《公僕》奪下香港電影金像獎及台灣金馬獎「最佳男主角」，榮獲雙料影帝的殊榮，讓演藝事業攀向巔峰，近來迷上玩抖音的他，卻被網友發現面容變得相當蒼老，不禁感概歲月不饒人。

李修賢入行後活躍於電影圈，大多以演警匪片為主的他，以飾演正氣凜然的「李Sir」一角深植人心，四月初現身《第13屆北京國際電影節》時，不僅頭髮稀疏，臉上也充滿皺紋，容貌看起來相當蒼老，與昔日霸氣模樣相差甚遠，近來迷上玩抖音的他，雖然身穿襯衫西裝外套現身鏡頭前，髮量也較過往濃密許多，但不少網友仍認為與過往英姿煥發的模樣相差甚遠，不禁感嘆歲月真的是把殺豬刀。

李修賢近來迷上玩抖音，還透露已逝世的好兄弟成奎安(大傻)私下為人。（圖／李修賢微博）

李修賢近來開抖音時，大聊好兄弟成奎安(大傻)的陳年舊事，他表示40年前走在西貢的街頭上，突然看見成奎安在路上破口大罵的一幕，便詢問對方是否有意願拍戲，沒想到成奎安絲毫沒考慮便一口答應，接著開始闖蕩演藝圈，而他演出的首部作品就是電影《公僕》，當時一日片酬僅有200元。

李修賢表示成奎安對雙親相當孝順，因此覺得這個人可以深交，之後每部戲都會找他尬上一角，而他在拍戲時也從未主動要求加薪，不禁大讚為人令人敬佩，雖然成奎安在2009年已經逝世，不過他強調相當懷念這位莫逆之交的好兄弟。