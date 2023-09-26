新加坡陸軍專家今天引爆一枚在工地發現的二戰時期炸彈，這枚100公斤重的炸彈引爆時出現巨響，當局已事先疏散數千名居民。

法新社報導，附近的住宅有4000多人撤離，當地媒體報導說，這起受管制的引爆活動是新加坡歷來最大規模涉及二戰遺物的活動。

警方24日表示，這枚未爆炸的空投炸彈是上週在武吉知馬（Bukit Timah）一處公寓工地發現。

拆彈專家今天上午進行一系列爆炸活動，進行第一階段爆破時，可見蕈狀雲在遠處升起。

法新社記者說，在引爆前，現場可見軍事人員在引爆區域周圍堆沙袋來緩衝。