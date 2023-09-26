澳洲政府今表示，全球暖化威脅日後的農作物產量，而聯邦政府對風暴、洪水和火災方面的支出已然飆升。

法新社報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）在演講時指出，最新的政府模型顯示，全球暖化和災害對「整個經濟層面造成巨大影響」。

查默斯在昆士蘭州羅坎普頓（Rockhampton）舉行的一場全國乾旱論壇表示，如不採取進一步行動，到2063年澳洲農作物產量可能會下降4%，以今天的幣值計算，每年將損失18億澳元（約新台幣379億元）。

查爾默斯表示，澳洲2019-2020年致命的「黑色夏季」（Black Summer）野火，以及2022年10月的東岸洪災，各造成約15億澳元（約新台幣310億）經損。聯邦政府先前已大幅增加支出協助各州與領地災後復元。

他說，2022-2023會計年度聯邦的災後復元支出約25億澳元（約新台幣516億），是2017-2018年度的7倍之多。

查默斯並表示，聯邦政府此類援助資金在3年內增加5倍。

澳洲氣象局上週證實，聖嬰現象天氣模式正在形成，年底時帶來的炎熱和乾燥恐導致嚴重野火季和旱災。