苗栗縣政府26日成立西湖鄉下埔站社區照顧關懷據點，並設置巷弄長照站，副縣長鄧桂菊頒發開辦費15萬元，並宣佈西湖鄉下埔站是全縣第209個關懷據點、建率76％，盼望藉此照顧在地長輩。

鄧桂菊表示，西湖鄉65歲以上高齡人口已經要將近19％，希望在地長者可以走出家裡到社區來，可以互相聊天學習健康知識，也管理自己的健康，透過互動、共餐能讓生活有規律化，感謝下埔村的村長及社區發展協會志工們一起推動關懷據點，長者的生活是需要大家一起來鼓勵督促他能夠走出戶外，給自己生活規律才會有健康的身體。

西湖鄉長高阿賜說，下埔村算是偏遠的地方、志工也比較缺乏，感謝向揚推展關懷協會楊秀織顧問的輔導協助下成立下埔站社區照顧關懷據點，尤其下埔村村長謝燕東非常努力在建置社區關懷據點，用心照顧著下埔村的長者們。

縣府社會處處長楊文志指出，目前全縣志工人數已達3500多人，每個月透過據點服務照顧1萬8720位社區長輩，社會處今年已爭取中央衛生福利部補助新台幣1億2165萬元，另縣府自籌610萬元，並運用公益彩券盈餘經費，用於現有及未來新增的關懷據點，照顧長者的共餐及活動課程，未來朝向一村里一據點設置為目標，讓長者能就近到據點參與健康促進活動以延緩老化

也是西湖鄉第5個據點，將提供共餐、健康促進、關懷訪視及社會參與活動等多元服務功能，達到「活躍老化、幸福社區」的目標。

西湖鄉下埔站社區關懷據點，在苗栗縣向揚推展關懷協會理事長吳錦祥等人協助下，每周二將提供共餐服務、電話問安、健康促進及社會參與活動，讓長輩能在據點參與活動，並能享受美味又健康的美食佳餚。

今日上午苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府社會處長楊文志、西湖鄉長高阿賜、西湖鄉代表會主席古召善、副主席吳峻毅率同代表們、西湖鄉衛生所主任鄭惠雯、西湖鄉農會總幹事郭豐文等人出席為關懷據點揭牌，副縣長鄧桂菊並一一致贈每位活動參與者一份宣導品兔子擦手巾，現場還準備了薩克斯風表演、老人文康車卡拉OK音響設備供大家歡唱，氣氛熱鬧非凡。