明揚國際大火造成9死1失蹤，還有逾百名傷者，外界質疑第一時間廠區沒有主管協助疏散，錯失黃金疏散時間，對此，明揚董座劉安晧說，除了自己外，其他主管都在現場。他也強調，會照顧好員工生計，到年底都會放有薪假，不管有沒有受傷，都能領到全薪。

劉安晧說，目前工安課長正在加護病房，若不是陪同救災，他早就可以離開現場，各階層主管從意外發生後，有人整夜沒有回家；他直言，自己做得不夠好，只待到凌晨2點就先回去休息，隔天再到現場。

外界也質疑，明揚登記一般工廠，卻有如此數量龐大的化學原料，劉安晧說，進來屏東加工出口區設立工廠、從事生產，一切按照法令規定，假設未來需要登記其他類別，也願意依法辦理。

有員工擔心公司停業後的生計問題，劉安晧也說，不管有無受傷同仁，都會全部照顧，沒有受傷同仁，目前放有薪假，到年底前全薪照常發放，不會因為臨時意外事件讓員工受到牽連，不管本國或外國籍都比照。

由於9月訂單都已經出完，沒有受到影響，至於10至12月，估計損失7、8億元，訂單在這段時間是否轉單？劉安晧直言，這目前不在考慮內，現階段就是以照顧員工，意外善後處理好最重要。

網路上有員工稱公司是血汗工廠，底薪只有2萬多元，但他表示，一定不會去鑽勞基法漏洞，規定是什麼就是什麼，沒有扣來扣去，只有加來加去 隔幾天就要中秋節，獎金20％，若全薪是４萬元，就可以領8000元的中秋獎金，端午節獎金也是依樣，這這樣的狀況，我們公司是血汗工廠嗎？

若明年尚未復工？劉安晧說，員工一定要照顧，不管未來是在原址重建，還是在其他地方，需要的就是員工，不會輕易的讓員工離開，至少他跟了我們這麼多年，大家都有感情了，希望明年2場可以復工，可以恢復產能照顧員工，若真的要停工，也會轉到總公司的其他部門，以此照顧員工。